Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Переславском районе Ярославской области.

ДТП произошло на 150 километре трассы "Москва – Холмогоры" около 19:20. Столкнулись ВАЗ и Toyota. Погибли четыре человека из ВАЗа, еще один человек пострадал и доставлен в больницу. Водитель и двое пассажиров иномарки, в числе которых девятилетний ребенок, госпитализированы, пишет ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП. Пострадавшие водитель и пассажиры Toyota – жители Ивановской области.