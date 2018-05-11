Состояние Алексея Малобродского в СИЗО оценивалось как удовлетворительное – ФСИН

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Состояние здоровья бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении 133 миллионов рублей, во время его нахождения в СИЗО оценивалось как удовлетворительное. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ФСИН.

В ведомстве пояснили, что перед отправкой в суд все арестованные проходят медосмотр. При осмотре он не жаловался на самочувствие. Уточняется, что при плохом самочувствии, медработник не допускает подсудимых к этапированию в суд. Состояние здоровья Малобродского перед заседанием было удовлетворительным, поэтому его допустили к участию.

Ранее в справочной службе Городской клинической больницы № 20, куда госпитализировали Малобродского, сообщили, что врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Он находится в кардиореанимации с температурой 36,6 градуса. Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин диагностировал у него инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию.

10 мая в суд ему вызвали скорую помощь, поскольку обвиняемому стало плохо. Сергей Собянин заявил, что Малобродскому окажут всю необходимую помощь.

21 мая Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на отказ перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест. На этом же слушании суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление суда о продлении ему срока ареста до 19 июня.

Малобродский – один из обвиняемых по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа", разработанного режиссером Кириллом Серебренниковым. По версии следствия, с 2011 по 2014 годы фигуранты дела заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в министерство культуры РФ в качестве отчета. Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.