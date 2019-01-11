В Индонезии госпитализировали двух россиян после падения в ущелье

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В Индонезии госпитализировали двоих россиян, упавших в 10-метровое ущелье на юге острова Бали, сообщает издание Jakarta Post.

Инцидент произошел в среду вечером. Сергей Негинский и Алена Веронина провалились в ущелье, потеряв управление мотоциклом.

На место прибыла команда национального агентства по поиску и спасению. На то, чтобы поднять туристов ушло больше часа.

У пострадавших диагностировали асфиксию, им провели неотложную вентиляцию легких. После спасения мужчину и женщину доставили в больницу.