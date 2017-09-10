Многометровые волны урагана "Ирма" обрушились на Кубу

10 сентября 2017, 08:30
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
На Гавану обрушились многометровые волны, вызванные ураганом "Ирма", сообщает ТАСС в воскресенье, 10 сентября.
Под ударом оказалась знаменитая восьмикилометровая набережная Малекон и прилегающие к ней улицы. Движение по ним закрыли для автомобилистов.
9 сентября в городе весь день дул шквалистый ветер и шел сильный дождь. Прибрежные районы подтопило, в некоторых частях города отключили электричество, телефонная связь работает с перебоями. При этом отмечается, что эпицентр урагана не подходил к кубинской столице ближе чем на 200 метров.
Ураган приблизился к Кубе еще в пятницу. В субботу "Ирма" пронеслась по северной части острова и нанесла серьезный ущерб туристической инфраструктуре. Пострадали, в первую очередь, популярные курорты Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Отдыхающих эвакуировали заранее. Наибольший ущерб стихия нанесла в провинции Камагуэй и Сьего-де-Авила. Там высота волн достигала семи метров. В результате урагана на карибских островах погибли не менее 22 человек.
Из-за погодных условий российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс в Гавану 10 сентября.
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