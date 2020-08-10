В американском Балтиморе произошел взрыв

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В американском городе Балтимор штата Мэриленд прогремел взрыв, сообщает ТАСС. Местная пожарная служба на своей странице в Twitter сообщила по меньшей мере об одном погибшем.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. Один человек погиб на месте", – говорится в сообщении.

Уточняется, что из-под обломков удалось достать трех человек, состояние которых специалисты оценивают как критическое. Еще с одним пострадавшим, который находится под завалами, удалось установить связь.

На объекте продолжают работать спасатели, причины инцидента устанавливаются.

Ранее в Волгограде взорвалась газовая заправка. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 13 человек.