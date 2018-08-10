Мотоциклист пострадал в ДТП с участием автомобиля каршеринга в столице

Мотоциклист пострадал в ДТП с участием автомобиля каршеринга в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе дом 40 по улице Липецкая автомобиль Kia службы каршеринга столкнулся с мотоциклом. После столкновения мотоцикл влетел в стойку светофора", – цитирует собеседника Агентство "Москва". Мотоциклиста госпитализировали.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ ГИБДД по столице. В ведомстве добавили, что правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.