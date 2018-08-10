ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в столице

Фото: кадр телеканала Москва 24

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Раменках, сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

"В районе дома 29, корпус 3 по Ломоносовскому проспекту произошло столкновение автомобиля медицинской службы, который осуществлял транспортировку больного человека, и внедорожника", – цитирует представителя ведомства Агентство "Москва". Отмечается, что при инциденте никто не пострадал.

Оба автомобиля находятся на месте происшествия, для дальнейшей перевозки больного туда прибыла другая машина скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным телеканала Москва 24 в аварии пострадали три человека, а машина скорой помощи перевернулась.