ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в столице

10 августа, 22:16 (обновлено 10.08.2018 22:29)
Фото: кадр телеканала Москва 24
ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Раменках, сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
"В районе дома 29, корпус 3 по Ломоносовскому проспекту произошло столкновение автомобиля медицинской службы, который осуществлял транспортировку больного человека, и внедорожника", – цитирует представителя ведомства Агентство "Москва". Отмечается, что при инциденте никто не пострадал.
Оба автомобиля находятся на месте происшествия, для дальнейшей перевозки больного туда прибыла другая машина скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
По данным телеканала Москва 24 в аварии пострадали три человека, а машина скорой помощи перевернулась.
Три человека пострадали в аварии на Ломоносовском проспекте
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: