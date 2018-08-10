Сотрудника столичной полиции задержали за секс с восьмиклассницей

10 августа, 15:19
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сотрудника столичной полиции задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Как он рассказал Агентству "Москва", 8 августа в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в квартире на улице Крылатские Холмы неизвестный изнасиловал ее 15-летнюю дочь.
По указанному адресу был задержан 22-летний младший сержант полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ ("половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").
Известно, что задержанный является сотрудником туристической полиции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
В ведомстве заявили, что если вина мужчины будет доказана, то его ждет увольнение. Он также понесет уголовное наказание, а его непосредственное руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: