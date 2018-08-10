Сотрудника столичной полиции задержали за секс с восьмиклассницей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудника столичной полиции задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как он рассказал Агентству "Москва", 8 августа в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в квартире на улице Крылатские Холмы неизвестный изнасиловал ее 15-летнюю дочь.

По указанному адресу был задержан 22-летний младший сержант полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ ("половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").

Известно, что задержанный является сотрудником туристической полиции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В ведомстве заявили, что если вина мужчины будет доказана, то его ждет увольнение. Он также понесет уголовное наказание, а его непосредственное руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности.