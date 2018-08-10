Еще одно уголовное дело завели после аварии с автобусом в Мытищах

После аварии с участием автобуса около автовокзала в Мытищах возбудили дело еще по одной статье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя регионального ГСУ Следственного комитета.

Новое дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ранее было возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

ДТП с участием автобуса в Мытищах произошло 9 августа. Транспорт сбил трех человек, в том числе двоих детей. Сейчас двое пострадавших находятся в реанимации в Мытищинской городской клинической больнице.