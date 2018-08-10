Уголовное дело завели после наезда автобуса на пешеходов в Мытищах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Полиция возбудила уголовное дело после наезда автобуса на троих пешеходов в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Максимальным наказанием по этой статье, напомнили в МВД, является лишение свободы на срок до двух лет.

9 августа автобус сбил трех человек около автовокзала в Мытищах. Двое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ранениями. По предварительной версии, причиной наезда мог стать отказ тормозов у автобуса.