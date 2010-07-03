СМИ сообщили об обысках у первого вице-премьера Якутии

ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. Журналистам также рассказали об обысках в расположенном в том же здании региональном министерстве транспорта, которое курирует первый вице-премьер республики.
Кроме того, как уточнили в региональном правительстве, обыски связаны с деятельностью управления автодорог Якутии. Собеседник агентства отметил, что в мае туда уже приходили сотрудники ФСБ. По его словам, сейчас идет выемка документов.
В мае в управлении автомобильных дорог Якутии провели обыски по делу о получении взятки в размере трех миллионов рублей экс-заместителем начальника одного из отделов. Самого фигуранта дела заключили под стражу.
Как сказано на сайте правительства Якутии, Алексей Колодезников родился в 1974 году. Он окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Плеханова и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Колодезников занимал различные госдолжности в республике Якутия, а в 2016 году стал вице-премьером республики.
В середине мая СМИ также писали об обысках в кабинете первого заммэра Якутска Владимира Федорова. Сам чиновник тогда предположил, что они могут иметь связь с деятельностью мебельного салона "Виктория", которым владеет его супруга. В 2018 году Следственный комитет в Якутии возбудил против руководства салона уголовное дело. По данным следствия, с 2011 по 2013 год салон не выплатил налоги на общую сумму 35 миллионов рублей.
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