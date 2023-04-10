15:41Происшествия
Емкость из-под разлитого в офисе СДЭК в Москве формалина утилизировали
Фото: телеграм-канал Mash
Бутылку с формалином, разбитую в одном из столичных пунктов выдачи СДЭК, упаковали и утилизировали. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя точки выдачи.
"У сотрудника появилось першение в горле. Приехали службы, всех вывели наружу. Все (бутылку с химикатом. – Прим. ред.) забрали, упаковали, утилизировали. Последствий никаких нет", – рассказал руководитель пункта.
Он добавил, что прибывшие на вызов сотрудники МЧС назвали раствор неконцентрированным, он не представлял серьезной угрозы для работников.
"Все данные переданы в соответствующие органы. Сейчас сказать ничего нельзя", – отметил руководитель точки.
Мужчина не смог ответить на вопрос о том, можно ли отправлять формалин в обычных посылках, но добавил, что есть категории опасности, согласно которым принимается решение об отправке товара.
Руководитель заявил, что пункт СДЭК, где случился инцидент, не работает и откроется только 11 апреля.
Ранее сообщалось, что шестерым людям понадобилась медицинская помощь из-за разбитой банки с формалином в пункте выдачи посылок компании СДЭК в Москве.
Один из сотрудников уронил посылку и разбил ее содержимое, после чего люди были эвакуированы из помещения. Объем разбитой емкости составлял один литр.
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