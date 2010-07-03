Два человека пострадали при взрыве в доме в Екатеринбурге

При взрыве в жилой многоэтажке в Екатеринбурге пострадали два человека.

"Детей среди пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МЧС.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. По данным спасателей, после взрыва возник пожар на площади 30 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано.

На сайте МЧС говорится, что инцидент произошел утром 10 апреля на улице Мехренцева в одной из квартир на 14-м этаже 16-этажного жилого дома.

Еще один подобный инцидент случился этим же утром на улице Коммунистическая в Екатеринбурге. На площади 10 квадратных метров оказались повреждены кровля и чердачное перекрытие садового дома.