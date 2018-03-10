Губернатор Калифорнии сообщил о гибели заложников в доме ветеранов

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Губернатор штата Калифорния в США Джерри Браун выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветеранов в Йонтвиле. Об этом сообщает ТАСС.

"Глубоко опечалены ужасным насилием в доме ветеранов Йонтвила, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя помощи нашим ветеранам", – сказал он.

10 марта трех сотрудниц дома ветеранов нашли мертвыми. По данным американских правоохранителей, преступник был участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

Личность мужчины уже установили, однако пока эту информацию не раскрывают.