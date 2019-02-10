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21:51

МВД проверит инцидент с "живым щитом" из машин под Владимиром

происшествия транспорт

21:51

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Фото: vk.com/overhearauto33

Руководство МВД России направило во Владимирскую область специальную комиссию для выяснения обстоятельств задержания водителя на трассе М-7 "Волга". Об этом сказано в сообщении на сайте министерства.

Специалисты также проанализируют показания очевидцев и оценят действия сотрудников ДПС.

"В случае выявления фактов нарушения законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ДПС во Владимирской области выстроились в "живой щит" из проезжавших мимо машин, чтобы поймать лихача. По предварительной информации, водитель Skoda несколько раз нарушил правила на трассе М-7 "Волга". Он не остановился по требованию ГИБДД, потом выехал на встречную полосу и проехал перекресток на красный свет.

происшествия транспорт

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