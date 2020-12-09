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Поврежденный участок теплосети на улице Теплый Стан локализован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "МОЭК".

"По адресу улица Теплый Стан, дом 15, повреждение теплосети локализовано, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на улице Теплый Стан из-под земли бил фонтан с кипятком, его высота достигала трех метров. Причины прорыва трубы не уточнялись.

На место происшествия были оперативно направлены аварийные бригады. В комплексе городского хозяйства сообщили, что отопление жилых домов организовано по резервной линии.