Трое боевиков ликвидированы в Ставрополе в ходе КТО

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Троих боевиков ликвидировали в Ставрополе в ходе контртеррористической операции. Преступники планировали совершение терактов в местах массового пребывания людей. Их уничтожили, когда они пытались прорваться через оцепление.

Как сообщает ТАСС, дом, в котором засели бандиты, и прилегающая к нему территория, были оцеплены силовиками.

Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям. Однако в ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться.

В ходе последовавшей затем стрельбы троих бандитов нейтрализовали, а в доме, где они укрывались, произошел взрыв.

Проживающих в близлежащих зданиях граждан эвакуировали. В результате пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Режим КТО в Ставрополе отменен.

Он был введен после того, как в ФСБ получили информация о том, что в одном из домов в Ставрополе скрывается группа бандитов, вынашивающих намерение совершить теракт в местах массового пребывания людей.