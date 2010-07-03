Водитель автомобиля сбил пешехода на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель сбил пешехода в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Боровском шоссе в районе дома № 23, строения 1. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

8 октября на севере Москвы водитель Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Подмосковья.

А еще несколькими днями ранее возле дома № 25 по улице Краснодонской автобус наехал на мужчину-пешехода. По факту происшествия начато административное расследование.

