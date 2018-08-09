Число жертв атаки на автобус в Йемене увеличилось до 50 человек

9 августа, 21:45
Фото: ТАСС/Mohammed Mohammed
Авиаудар саудовской коалиции по автобусу на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, еще 77 получили ранения, сообщили в департаменте здравоохранения.
Как сообщает Associated Press, среди жертв инцидента были дети. Удар произошел в провинции Саада.
Ранее в Красном Кресте сообщили, что во время инцидента погибли 29 детей младше 15 лет, получили ранения 48 человек, среди которых 30 являются детьми.
Коалиция под руководством Саудовской Аравии утверждает, что операция была направлена на борьбу с повстанцами-хуситами, ранее запустившими ракету в сторону Саудовской Аравии.
Конфликт в Йемене длится с 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади борятся с хуситами, им помогает арабская коалиция.
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