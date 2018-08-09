Дело ударившего 11-летнюю девочку ножом ради телефона мужчины передали в суд

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Прокуратура направила в Никулинский районный суд Москвы дело 43-летнего жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в покушении на убийство девочки, сопряженном с разбоем, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает Агентств "Москва".

По версии следствия, 8 июня мужчина, находясь возле жилого дома в 4-м Очаковском переулке, с целью похитить мобильный телефон, зашел в подъезд за 11-летней девочкой, где на лестничной площадке первого этажа нанес ей один удар ножом в область груди. Затем он скрылся с места происшествия.

Довести преступление до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам. Ребенка госпитализироавали и оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.