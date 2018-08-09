Радикалы из сектора Газа выпустили 150 ракет по Израилю

Фото: AP/Khalil Hamra

Радикалы из сектора Газа выпустили около 150 ракет по территории Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны еврейского государства.

Обстрел начался вечером в среду и продолжился ночью. Системе ПВО "Железный купол" удалось перехватить 25 ракет. Остальные ракеты по большей части упали в незаселенной местности, отмечают военные.

В ответ самолеты ВВС Израиля поразили более 100 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Были атакованы производственные, тренировочные и оружейные мощности в 10 военных лагерях.

Бомбардировке также подвергся штаб ХАМАС в Джебалии, включая военный комплекс, расположение батальонов ХАМАС, склады с оружием и боеприпасами.