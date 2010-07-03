Мужчина устроил ДТП на угнанном внедорожнике

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Неизвестный мужчина угнал внедорожник в городском округе Одинцово, устроил аварию и скрылся с места ДТП, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В 13:40 в городском округе Одинцово, в деревни Асаково от дома 38, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомобиля Land Cruiser Prado, попал в ДТП, после чего скрылся с места аварии", – сказал собеседник агентства.

Правоохранители ввели план "Перехват". Злоумышленника разыскивают.

Ранее сообщалось, что на территории Введенского кладбища в столичном районе Лефортово у мужчины угнали автомобиль Toyota Camry. По словам потерпевшего, свой автомобиль он оставил у входа на кладбище. Столичная полиция ввела план "Перехват". В результате мероприятий автомобиль обнаружили на Варшавском шоссе.