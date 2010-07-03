Мужчина угрожал пистолетом посетителям столичного ресторана

Фото: Агентство "Москва"

В Москве задержали 35-летнего мужчину, который угрожал пистолетом посетителям ресторана. Злоумышленника задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по столице.

"Позже было установлено, что мужчина выражал свои угрозы, демонстрируя при этом свой травматический пистолет", – сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в одном из ресторанов на улице Маршала Тухачевского.