"Кричала, но не била". Москвичка – об издевательствах над своим ребенком

Москвичка, оскорблявшая своего ребенка на камеру, прокомментировала телеканалу Москва 24 причину своего поведения. По некоторым данным, малыш более суток просидел в манеже без постельного белья. Выяснилось, что у 27-летней москвички есть и второй ребенок.

По словам матери, на нее наговаривают, и в семье ничего плохого не происходит. "Ко мне приходили, меня проверяли, у меня все хорошо, дети сытые и довольные. Все проверили, с детьми пообщались, одежду посмотрели, все хорошо. Много клеветы", – рассказала она.

Кровоподтеки на теле ребенка она объяснила тем, что он расковырял болячку. "Я не скажу, что права. Да, было, что кричала, но детей не била, органы опеки это все зафиксировали", – заключила москвичка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором 27-летняя женщина унижает своего малолетнего ребенка, издевается над ним и говорит, что сдаст его в детдом. На опубликованных снимках на теле малыша видны кровоподтеки. Пользователи интернета требуют лишить женщину родительских прав.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в столице проверяет видео. В ГУ МВД отправлен запрос, чтобы найти по видео семью и узнать ее адрес. После этого со столичным департаментом труда и соцзащиты населения будет уточняться информация о семье, исходя из которой они предпримут дальнейшие действия.

Видео, на котором женщина оскорбляет малыша, также изучают в Следственном комитете. Специалистам предстоит выяснить, что это за семья и часто ли у матери бывают подобные срывы.