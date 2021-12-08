Движение ограничено на Ленинградском мосту в Москве из-за массовой аварии

Фото: Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Из-за аварии трех автомобилей в Москве ограничено движение на Ленинградском мосту. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из четырех.

"По возможности выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две машины каршеринга не смогли разъехаться и столкнулись на светофоре на улице Брусилова. О пострадавших не сообщалось.

