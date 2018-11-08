Открывший стрельбу в Калифорнии мужчина мертв

Фото: АР/Mark J. Terrill

Мужчина, открывший стрельбу в городе Таузанд-Окс в Калифорнии, мертв, сообщает агентство Associated Press.

По последним данным, ранения получили 11 человек, среди которых помощник шерифа.

Инцидент произошел в баре Borderline Bar & Grill. Там проходила еженедельная вечеринка для студентов колледжей. На момент стрельбы в заведении находилось несколько сотен человек. Нападавший произвел не менее 30 выстрелов.