ДТП с микроавтобусом произошло в Кабардино-Балкарии

11:07
Фото: МЧС России
Пассажирская "Газель" попала в ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. В результате аварии пострадали 15 человек, как сообщает ТАСС.
"Это район города Баксана. Пассажирская "Газель" попала в ДТП, пострадали 15 человек", – рассказал информагентству собеседник в экстренных службах района.
По данным специалистов, 14 пострадавших направлены в Баксанскую городскую больницу. Еще одного человека перевезли в Республиканскую клиническую больницу Нальчика.
Как заявила помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова, в столкновении микроавтобуса с автомобилями "Нива" и "Мерседес" пострадали восемь человек.
"В данный момент с места ДТП эвакуированы восемь пострадавших – это предварительное число пострадавших. Все они доставлены в Баксанскую центральную районную больницу. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, их готовят к переводу в Республиканскую клиническую больницу", – объяснила представитель властей.
Уточняется, что авария произошла на 31-м километре федеральной трассы Прохладный – Баксан – Азау. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Ранее стало известно о столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля в Подмосковье. Как сообщили в экстренных службах, погибли два человека.
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