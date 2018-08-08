Восемь ракет запустили по Израилю из сектора Газа

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Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили восемь ракет по Израилю. Два снаряда перехватили израильские ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Две ракеты разорвались в городе Сдерот после того, как были запущены из сектора Газа", – сказано в Twitter официального представителя полиции Израиля Микки Розенфельда. К местам падения снарядов отправили полицейских и саперов.

Во время обстрела, по данным национальной службы экстренной медицинской помощи "Маген Давид Адом", пострадали как минимум двое граждан.

Их госпитализировали. Один из раненых получил травмы средней тяжести, второй пострадавший ранен в ногу, сказано в сообщении в Twitter. Еще нескольким людям оказывают помощь на месте, они находятся в состоянии шока.