В Петербурге рэпер Brius насмерть сбил пешехода – СМИ

Фото: кадр из клипа Brius

Рэп-исполнитель Артем Бриус (Brius) насмерть сбил пешехода, находясь за рулем автомобиля Porsche. Инцидент произошел в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения", – цитирует собеседника РИА Новости.

ДТП произошло в ночь на 8 августа у дома 24 по Каменноостровскому проспекту, уточнили в региональном УГИБДД.

Рэпер Brius – исполнитель пробивавший себе дорогу к славе в социальных сетях. Он выпустил несколько треков, которые обсуждали пользователи. На YouTube-канал, исполнителя подписано менее 100 человек.