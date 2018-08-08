В Петербурге рэпер Brius насмерть сбил пешехода – СМИ

8 августа, 19:36
Фото: кадр из клипа Brius
Рэп-исполнитель Артем Бриус (Brius) насмерть сбил пешехода, находясь за рулем автомобиля Porsche. Инцидент произошел в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения", – цитирует собеседника РИА Новости.
ДТП произошло в ночь на 8 августа у дома 24 по Каменноостровскому проспекту, уточнили в региональном УГИБДД.
Рэпер Brius – исполнитель пробивавший себе дорогу к славе в социальных сетях. Он выпустил несколько треков, которые обсуждали пользователи. На YouTube-канал, исполнителя подписано менее 100 человек.
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