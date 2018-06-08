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Новости

08 июня 2018, 23:37

Происшествия

Более 30 детей попали в больницу из лагеря на Урале с признаками кишечной инфекции

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Из лагеря "Сосновый бор" в городе Кушва госпитализировали 33 детей с признаками кишечной инфекции, передает РИА Новости.

Прокуратура начала проверку. У всех детей наблюдаются схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывают помощь.

Проводятся лабораторные исследования, к проверке привлекли специалистов Роспотребназора.

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