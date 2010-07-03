Из общежития в центре Москвы эвакуировали 50 человек из-за пожара

Фото: Москва 24/ Александр Авилов

Около 50 человек эвакуировали из общежития университета геодезии и картографии в центре Москвы из-за возгорания, сообщает РИА Новости.

На лестничной клетке 16-го этажа загорелся мусор. Площадь пожара составила два квадратных метра. Очаг возгорания удалось потушить еще до прибытия спасателей.

Общежитие вуза расположено в Гороховском переулке, доме 4.