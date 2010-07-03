В Шереметьеве мужчина попытался проникнуть на аэродром

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Шереметьеве задержали мужчину, который пытался перелезть через ограждение на территорию аэродрома. Об этом рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе аэропорта.

Как уточнили в пресс-службе, в 04:33 понедельника, 8 апреля, технические системы и операторы видеонаблюдения зафиксировали, как посторонний пытается перелезть через забор и проникнуть на аэродром. На место направилась группа быстрого реагирования службы авиационной безопасности МАШ. Нарушителя задержали, а затем передали полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что охранник заметил 21-летнего студента столичного театрального вуза, когда тот лез через бетонное ограждение в Шереметьеве. Молодой человек попал в объектив камеры видеонаблюдения.