Полиция назвала терактом попытку покушения на премьер-министра Ирака – СМИ

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Полиция назвала терактом попытку покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, сообщает агентство INA со ссылкой на представителя МВД страны.

"Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить", – говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, третий беспилотник поразил дом аль-Каземи. В результате ранения получили несколько сотрудников охраны.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Ирака госпитализирован после атаки на его резиденцию. Утверждалось, что нападение осуществил заминированный беспилотник. Позже аль-Каземи сообщил, что в результате атаки на свою резиденцию он не пострадал.

