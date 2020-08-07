Захватчик заложников на севере Франции задержан

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Полицейский спецназ задержал захватчика заложников в банке Гавра на севере Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
По имеющимся данным, операцию по задержанию провел полицейский спецназ. При этом отмечается, что мужчина добровольно сдался правоохранителям.
На данный момент все шесть человек, которых удерживал в здании 34-летний Мехди Д., освобождены. Их жизни ничего не угрожает. Как сообщает телеканал, никто из заложников не пострадал.
"Поздравляю и благодарю все госслужбы, национальную полицию и спецназ RAID, которые вновь проделали выдающуюся работу во благо наших граждан", - отметил мэр Гавра Эдуар Филипп.
Ранее стало известно, что мужчина захватил заложников в отделении банка во французском Гавре. Сообщалось, что захватчик выставил многочисленные требования.
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