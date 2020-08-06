Мужчина захватил заложников в отделении банка во французском Гавре

20:02
Фото: twitter.com/LeGlobe_info
Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в городе Гавр на севере Франции, передает RT со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел около 16:45 (в 17:45 по Москве). По предварительным данным, мужчина выставил многочисленные требования, при этом не уточняется, о каких именно идет речь.
По некоторым данным, в здании в заложниках находятся пять человек. В настоящий момент эта информация проверяется. Вокруг банка выставлен периметр безопасности.
3 августа украинская полиция вела переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева. В действие была введена специальная полицейская операция "Гром".
В конце июля в Луцке мужчина захватил заложников и удерживал их в автобусе. Говорилось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Злоумышленник заявлял, что заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.
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