В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 28 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех скончавшихся была подтверждена пневмония.

Таким образом, всего за время пандемии в городе скончались 4 027 человек с подтвержденным коронавирусом.

В Москве в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 находится на уровне около 600 человек в сутки. При этом за две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%.

За последние сутки в столице выявили 629 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории России за сутки зафиксировали 6 368 новых случаев COVID-19.