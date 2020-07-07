Полиция проверяет информацию о стрельбе по голубям в Кунцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция проверяет информацию о стрельбе по голубям в районе Кунцево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что к ним поступила информация от граждан о стрельбе на улице Коцюбинского у дома 1. Очевидцы сообщили, что неизвестный стреляет по голубям из пневматического оружия. Сейчас эта информация проверяется.

Ранее в центре Москвы неизвестный ранил мужчину из пневматического пистолета. Инцидент произошел на улице Новокузнецкой около дома 13. Злоумышленник сделал четыре выстрела, два из которых попали в мужчину, сидевшего на лавочке.

В полицию о случившемся сообщил сам пострадавший. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Полиция начала проверку по факту стрельбы.

