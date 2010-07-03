Гранату обнаружили на детской площадке в Москве

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Гранату обнаружили на детской площадке во дворе жилого дома на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №25, корпус 1 на улице Кулакова. Территорию оцепили и вызвали саперов.