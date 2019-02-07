ДТП с автобусом, маршруткой и микроавтобусом произошло на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"

На востоке столицы столкнулись три автомобиля – грузовик, маршрутное такси и микроавтобус. По предварительной информации, в маршрутке в момент ДТП находились семь пассажиров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Уральской улице в районе Гольяново. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, полиции, а также специалисты скорой помощи. Имеются данные о трех пострадавших. Сейчас их осматривают медики.