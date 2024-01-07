Внештатного журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым около трассы в Ростовской области

Фото: youtube.com/@Rabkor

Журналиста Александра Рыбина нашли мертвым около трассы в районе города Шахты Ростовской области, сообщил телеграм-канал "Рабкор".

Уточняется, что причина смерти пока устанавливается. По данным источника, еще 30 декабря он находился в Мариуполе и выходил в прямой эфир.

По данным "Ленты.ру", он долгое время был внештатным автором издания, а в его интересы также входили события Ближнего Востока и Африки, а также интересовали путешествия.



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