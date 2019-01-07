СК в Москве начал проверку после смерти ребенка от неизвестной таблетки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика, проглотившего неизвестную таблетку. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 января на юго-западе столицы. Ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой. Он взял из коробки и проглотил неизвестную таблетку, предположительно от аритмии. Вскоре мальчику стало плохо, и его увезли в больницу. "Несмотря на оказанную помощь 6 января ребенок скончался", − уточнили в пресс-службе СК.

Сотрудники столичного главка СК начали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.