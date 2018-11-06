Предприниматель из списка Forbes пожаловался на попытку покушения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мультимиллионер Олег Бурлаков заявил в правоохранительные органы о совершенном на него покушении. Об этом сообщает "Интерфакс".

Предприниматель рассказал, что в его автомобиль стрелял неизвестный в районе улицы Лобачевского. Он позвал Бурлакова по имени и открыл стрельбу. По информации источника агентства, предприниматель обращался в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Олег Бурлаков входит в список богатейших бизнесменов России в списке Forbes. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов. В настоящий момент основной актив Бурлакова – "Стройлесбанк". По данным Forbes, предприниматель владеет крупнейшей в мире 106-метровой парусной яхтой "Черная жемчужина".