Предприниматель из списка Forbes пожаловался на попытку покушения

06 ноября 2018, 13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Мультимиллионер Олег Бурлаков заявил в правоохранительные органы о совершенном на него покушении. Об этом сообщает "Интерфакс".
Предприниматель рассказал, что в его автомобиль стрелял неизвестный в районе улицы Лобачевского. Он позвал Бурлакова по имени и открыл стрельбу. По информации источника агентства, предприниматель обращался в больницу.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Олег Бурлаков входит в список богатейших бизнесменов России в списке Forbes. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов. В настоящий момент основной актив Бурлакова – "Стройлесбанк". По данным Forbes, предприниматель владеет крупнейшей в мире 106-метровой парусной яхтой "Черная жемчужина".
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