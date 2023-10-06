Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за тайфуна

Фото: телеграм-канал Baza

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прохождения тайфуна по югу острова. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Надсадин в своем телеграм-канале.

"Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации", – написал он.

По словам мэра, поступили сообщения о подтоплении более 20 домов.

В региональном главке МЧС России сообщили, что без электричества остались жители 584 частных и шести многоквартирных домов Южно-Сахалинска, а в зоне подтопления оказались 34 придомовые территории.

Устранениями последствий занимаются 36 человек и 30 единиц техники.

3 октября власти КНР объявили желтый уровень опасности из-за приближения тайфуна "Коину". В сентябре на Китай также обрушился тайфун "Саола", скорость ветра достигала 140–160 километров в час.

В прошлом месяце на Тайване эвакуировали тысячи людей из-за тайфуна "Хайкуй". В результате он привел к сходу оползней на острове и десяткам пострадавших.

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