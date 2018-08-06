Прокуратура обнаружила перестройку канализации в Сочи, где утонул ребенок

Участок ливневой канализации в Сочи, в которую упал ребенок, был перестроен. Его желоб должен был закрываться специальным щитом, который отсутствовал в день трагедии, сообщил представитель прокуратуры Краснодарского края.

Как рассказал собеседник ТАСС, ливневку переделал владелец расположенной рядом гостиницы. "В одном месте был обустроен желоб, над ним было отверстие, которое накрывали щитом – его можно было поднимать, чтобы вытаскивать застрявшие ветки и мусор. Щит обычно был на месте, а в момент трагедии его там не оказалось, он был в стороне", – пояснил он.

Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества. Они работают с сотрудниками отеля и предприятия "Водосток", которое отвечало за содержание канализации.

Трагедия произошла 3 августа. Во время сильного дождя в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка ребенка находилась рядом и попыталась его спасти, но течение унесло мальчика. Его тело нашли в море через несколько часов.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело. В мэрии Сочи отмечали, что решетка на ливневый коллектор не предусмотрена конструкцией, а штормовое предупреждение о ливнях объявлялось заблаговременно.