Десятки многоэтажек в Подмосковье остались без горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Подмосковье 50 тысяч человек остались без горячей воды из-за долгов физических и юридических лиц за газоснабжение. Под отключение попали 65 домов в Павшинской пойме в Красногорском городском округе.

"Задолженность, просроченная котельной "Павшино" перед компанией "Газпром межрегионгаз Москва", составила 47 миллионов рублей. В связи с долгом с 4 июля было отключено горячее водоснабжение в 68 из 84 домов микрорайона Павшинская Пойма. Долг за газ сложился из задолженности как управляющих компаний, так и жителей", – цитирует ТАСС главу округа Эльмиру Хаймурзину.

По ее словам, полноценное восстановление работы котельной невозможно без погашения долгов за коммунальные услуги жителями.

Ранее сообщалось, что отключения горячей воды в России станут короче и при этом будут проводиться раз в два года. Об этом сообщил замглавы Минстроя Максим Егоров. Он отметил, что совсем избежать отключения воды и тепла нельзя, это связано с определенным уровнем технологических и других решений, которые используются в стране. Однако сократить проведение работ возможно. И здесь многое зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе.

Егоров также добавил, что в некоторых областях и ряде районов Москвы отключение горячей воды уже происходит один раз в два года. В столице в 2019 году плановые отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях начались 13 мая. Процесс завершится в конце августа. Продолжительность отключений в Москве сейчас не превышает десяти дней. До 2011 года плановый срок составлял 14 дней, а еще раньше – три недели.

