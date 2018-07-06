Московский суд арестовал британского болельщика

В Москве арестовали болельщика из Великобритании, которого просят выдать Объединенные Арабские Эмираты.

Тушинский суд Москвы принял решение арестовать британца до 31 августа. Тревера Мартина Хорси задержали на столичном стадионе "Спартак" во время матча ЧМ-2018 для решения вопроса о его экстрадиции по запросу ОАЭ, передает телеканал Москва 24.

Полиция ОАЭ обвиняет его в том, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом. Хорси находится в розыске в ОАЭ. Вменяемое болельщику преступление было совершено в 2011 году.