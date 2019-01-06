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Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше. В результате аварии погибли два гражданина Польши, сообщили в полиции Подкарпатского воеводства.

По данным полиции, ДТП произошло в районе местности Домостова. Грузовик с полуприцепом на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором ехала семья из Люблинского воеводства. Водитель туристического автобуса из Белоруссии, в свою очередь, съехал в придорожную канаву, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Из-за резкого маневра автобус накренился на одну сторону, но никто из 54 пассажиров не пострадал, передает РИА Новости.

Как уточнили в полиции, в результате столкновения погиб 40-летний водитель Hyundai, а его 39-летняя жена скончалась в больнице. В легковушке также находились их дети в возрасте двух и 11 лет. По словам врачей, их жизни ничто не угрожает.