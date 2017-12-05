В Москве задержан подозреваемый в вербовке террористов

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В столице задержали подозреваемого в содействии международным террористическим организациям, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 23-летний подозреваемый с февраля 2016 года по настоящее время, находясь на территории Москвы, вовлекал уроженцев стран Средней Азии в совершение преступлений, связанных с участием в международных террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии.

Возбуждено уголовное дело о содействии в террористической деятельности. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, передает Агентство "Москва".