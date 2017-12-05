Сбившего семью на Алтуфьевском шоссе водителя доставили в суд

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Сергея Минаева, который сбил семью из трех человек на регулируемом пешеходном переходе, доставили на слушание в Бабушкинский районный суд. Следствие просит арестовать его, передает телеканал Москва 24.

Смертельное ДТП произошло 3 декабря. Водитель Skoda проехал на красный свет светофора и сбил переходивших по "зебре" людей. Двое родителей доставлены в больницу, из трехлетнего ребенка спасти не удалось.

По некоторым данным, водитель был пьян. В крови у него содержалось 1 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водителю грозит до семи лет лишения свободы.