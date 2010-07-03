Спасатели спилили гайку с пениса мужчины в Подмосковье

15:52
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Спасатели с помощью гравировального аппарата спилили гайку с пениса пострадавшего в Подмосковье. Об этом пишет Агентство "Москва".
"В воскресенье, 3 ноября, спасатели поисково-спасательного отряда №1 Можайского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" оказали помощь врачам хирургического отделения больницы Можайского городского округа, а точнее их пациенту, попавшему в неординарную ситуацию", – сказано в официальном сообщении "Мособлпожспаса".
Врачи обратились в службу спасения около 13:00 во вторник, 5 ноября. В хирургическое отделение областной больницы поступил мужчина, на половой орган которого была надета гайка. Пострадавшему срочно требовалась квалифицированная помощь, так как его пенис распух и посинел, последствия произошедшего могли стать необратимыми.
"Имея большой профессиональный опыт в различных ситуациях, с таким случаем им пришлось столкнуться впервые. Спасатель Ирина Черная предложила применить для спиливания гайки ее гравировочный аппарат, который они уже однажды применяли в своей профессиональной деятельности", – заявили в пресс-службе.
В больнице спасатели получили все необходимое обмундирование и медицинское оборудование. Пострадавшего ввели в состояние наркоза, действиями спасателей руководили хирург и медицинский персонал. В итоге потребовалось более сорока минут, чтобы удалить с тела пострадавшего металлический предмет.
Ранее во вторник подмосковные спасатели вытащили из заброшенного колодца собаку. Чтобы вызволить питомца, спасателям пришлось доставать его на ощупь с помощью аркана. Удачной оказалась лишь третья попытка. Жизнь собаки сейчас вне опасности.
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